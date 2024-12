Festivités de fin d'année : Saint-Denis dévoile sa programmation

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, la Ville de Saint- Denis invite les Dionysien.ne.s et les Réunionnais.es à découvrir sa programmation pour célébrer la magie de Noël et clôturer 2024 en beauté. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Il était une fois... les fêtes de fin d’année à Saint-Denis ! Décorée de ses plus belles lumières et animée par des événements festifs, la cité dionysienne devient le théâtre d’une ambiance chaleureuse et conviviale. Un calendrier riche et diversifié attend petits et grands, pour faire rayonner les espaces de vie du centre-ville et du Barachois. Ville Capitale, Saint-Denis s’affirme ainsi comme une ville festive, dynamique et attractive, où chacun trouvera son bonheur au fil des animations.

Au programme ? Des temps forts pour tous les publics, couplés à des activités économiques et culturelles. « Depuis le début de l’année, nous avons été présents aux côtés des associations et des acteurs économiques pour dynamiser le centre- ville, souligne Yassine Mangrolia, élu chargé de l’économie. Aujourd’hui, ce sont près de 800 acteurs qui font vivre ce cœur de ville. »

Et les festivités ont débuté ce mercredi 18 décembre, avec l’inauguration du marché artisanal, situé rue Léopold Rambaud. Ouvert depuis le 7 décembre dernier, ce nouveau lieu économique permet ainsi de redynamiser l’est et le front de mer de Saint-Denis.

- Un centre-ville aux couleurs de Noël -

De son côté, l’Union des Commerçants Dionysiens (UCD) et ses partenaires proposent de gagner la nouvelle Citroën C3, ainsi qu’une programmation riche. Depuis le 18 décembre, les commerces restent ouverts jusqu’à 19h, et il y aura une nocturne exceptionnelle le 21 décembre jusqu’à 22h. Une grande parade de Noël viendra également ravir les familles.

- Manèges et village de Noël -

Depuis le 13 décembre, les manèges de Noël, installés sur le Barachois, ont ouvert leurs portes entre 13h à minuit, offrant un moment de plaisir pour toute la famille. Ils seront présents jusqu’au 23 décembre. En parallèle, un Village de Noël accueillera plus de 100 artisans les 21, 22 et 23 décembre.

- Le Carré Cathédrale en fête -

Le Carré Cathédrale, lui, donne rendez-vous le 22 décembre de 10h à 22h pour une journée festive, où une centaine d’exposants animeront le quartier autour de l’esprit de Noël.

- BBQ Party : une première aux Longères -

Pour la première fois, Saint-Denis accueille la BBQ Party, en partenariat avec VnB, situé sur la Longère 2. Cet événement, dédié au partage et à la cuisine, aura lieu sur le front de mer le 21 décembre de midi à 21h.