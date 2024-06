Journée de l'alternance à Saint-Denis : des jeunes à la rencontre des entreprises

Ce mercredi 26 juin 2024, le parc des expositions et des congrès de la Nordev à Saint-Denis, a accueilli la 13e édition de la Journée de l'alternance avec 62 exposants. L'opportunité pour le public de rencontrer les principaux acteurs de l’alternance : recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l’orientation et à l’emploi et de construire un véritable projet d’apprentissage ou de professionnalisation (Photo rbc/www.imazpress.com)

Les objectifs de cette journée sont de faire découvrir aux personnes recherchant du travail, des métiers et des dispositifs, d'apporter des solutions de formations et d'emploi, de permettre aux professionnels de valoriser leurs savoir-faire et de faciliter les échanges entre les jeunes et les professionnels sur l'apprentissage et l'alternance.

La manifestation est composée de différents villages : les organismes de formation, les membres du service public de l’emploi, les entreprises qui recrutent dans plusieurs secteurs, soit le commerce, télécommunications ou l’énergie ; et puis un village où on retrouve l’ensemble des armées, de la police et la gendarmerie.

"L’an dernier on avait eu à peu près 4000 visites sur la journée, on espère faire aussi bien voire mieux cette année" déclare Raphaël Serrier, directeur de la Maison de l'emploi du nord de La Réunion.

- Des novices parmi les entreprises -

Pour certains centres de formation, cette journée est l'occasion de se déplacer dans les différents secteurs de l'île pour des raisons particulières : " on est nouveau dans l’apprentissage. Donc c’est bien d’être présent dans les forums, ça permet de donner une image du centre de formation et de se faire connaître" explique Angelina Filaumart, commerciale à LMA académie.

Basée à Saint-Pierre, LMA académie fait son premier forum dans le bassin nord, pour tenter de montrer son existence dans le monde de la formation.

- Les habitués -

Pour d'autres, la présence à ce salon n'est que bénéfique : " L’année dernière grâce à ce salon, nous avons pu prendre notre assistante commerciale en alternance. C’est une opportunité pour nous, nos apprentis ainsi que nos clients qui recherchent des apprentis" affirme Ahmad Younous Cader, directeur du Centre de formation d'apprentis (CFA) Forminter qui propose des parcours du niveau bac jusqu'au bac +3, spécialisés dans le domaine du commerce.

L'organisme qui existe depuis maintenant 20 ans, a entre 80 et 90 postes allant de la région nord au sud de l'île, à pourvoir immédiatement durant cette journée.

- Pas facile pour les jeunes –

Les exposants voient divers profils défiler durant ces rencontres.

" Ça fait un an que j'ai fini mes études. Je me suis mise à la recherche d'un emploi, mais je n'ai rien trouvé et j'ai donc décidé de tenter l'alternance pour essayer de m'insérer sur le marché" raconte Adeline détentrice d'un master en géographie.

La jeune femme est prête à tenter des études en alternance, mais avec un bac +5, les entreprises refusent souvent et ne recherchent pas ce type de profil, malgré la motivation.

Oliver, venu explorer les différentes possibilités à la suite de l'obtention de son bac +2, pense que c'est une bonne chose de venir sur ce genre d'événement pour découvrir les multiples voies : " ça va déprendre de la personnalité de la personne, de sa motivation et de l’accompagnement qui sera fourni, c’est ce qui va être le socle pour la suite".

rbc/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com