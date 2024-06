Journée d’hommage aux morts pour la France en Indochine : la Sodiparc adapte son réseau

À l’occasion de la Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France en Indochine, qui se déroulera le samedi 8 juin 2024 de 8h45 à 10 heures, la Sodiparc annonce des modifications temporaires des itinéraires et terminus de certaines lignes de son réseau à Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Ces ajustements sont nécessaires pour assurer la fluidité des déplacements et respecter les commémorations.

Modifications des itinéraires et terminus :

• Lignes 11, 13 et 19 :

Terminus provisoire : Hôtel de Ville (rue Pasteur).

Arrêts non desservis : Hôtel de Ville (rue de Paris) et Victoire.

• Ligne 14 :

Direction Allée des Gloxinias :

Arrêt non desservi : Hôtel de Ville (rue de Paris).

• Ligne 16 :

Direction Hôtel de Ville de Saint-Denis :

Arrêts non desservis : Le Pont et Victoire.

Direction Bas de la Rivière :

Arrêts non desservis : Le Pont, Victoire et Hôtel de Ville (rue de Paris).

Nous invitons l’ensemble des clients à prendre en compte ces modifications pour planifier leurs déplacements en conséquence. La Sodiparc s’engage à fournir un service efficace malgré ces ajustements temporaires et remercie les passagers pour leur compréhension et leur coopération pendant cette période de commémoration.