La maire de Saint-Denis rend hommage à Abdéali Goulamaly

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès d’Abdéali Goulamaly, entrepreneur réunionnais et fondateur du groupe Océinde. Véritable pilier du monde économique local, il a fortement contribué au développement de l’économie réunionnaise notamment par la création de nombreuses entreprises, dont Océinde, qui reste un acteur essentiel de la dynamique régionale. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Visionnaire, Abdéali Goulamaly a su élargir son influence au-delà des frontières de l'île, faisant rayonner l'entreprenariat réunionnais à l'international. Qu'il s'agisse de chimie tropicale, de pêche australe ou de téléphonie... Son groupe a su diversifier ses activités, particulièrement dans le domaine de la peinture, et a étendu sa présence jusqu’en Afrique, avec des implantations au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, en Côte d’Ivoire et en Algérie.

Il a également été un pionnier de l’aquaculture biologique au Mozambique. En ces moments douloureux, je tiens à exprimer ma solidarité et à adresser mes sincères condoléances à sa famille et notamment ses deux enfants, Azmina et Nassir, ainsi que ses proches. Puisse leur chagrin trouver réconfort et force dans l’héritage laissé par Abdéali Goulamaly et dans le souvenir de sa contribution à La Réunion.