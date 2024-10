Le festival Au fil de l'eau s'installe sur les berges de la rivière Saint-Denis

L'association Pti Colibri organise sa 3e édition du Festival "Au fil de l’Eau". Elle vous donne rendez-vous le 9 novembre 2024 sur les berges de la Rivière Saint-Denis, pour faire le plein de nature (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Il s'agit d'une invitation à la détente et à la sérénité, à la rencontre des femmes et des hommes qui ont peuplé les rives de la rivière Saint-Denis depuis plus de 300 ans.

Pour l’occasion divers racontaz et contes, des ateliers de kokédama, jeu lontan, de la musique, du henné, des ateliers éco-responsables et bien plus encore. Tisanes et boissons naturelles pour vous rafraîchir, et gâteaux lontan pour vous rassasier seront proposés sur place.