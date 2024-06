Saint-Denis : mise en lumière de l'œuvre L'Homme debout

Une nouvelle œuvre a récemment pris place à Saint-Denis, le long de la rue Léopold Rambaud, au niveau du radar de la Jamaïque. Elle a été réalisée par les artistes Jack Beng-Thi et Migline Paroumanou, en collaboration avec Emmaüs Réunion et le lycée Bel Air. L’homme debout se veut symbolique de la verticalité et de la dignité de l’individu dans son espace-territoire. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Denis (Photo : Saint-Denis)

Saint-Denis, ville culturelle, fait de son territoire un véritable musée à ciel ouvert. La volonté de la mandature est de rendre l’Art accessible à tous.tes. Fresques, graffitis, sculptures… de multiples œuvres d’art s’installent ainsi dans le paysage urbain depuis plusieurs mois.

En 2015, Bernard Grondin, de Emmaüs Réunion sollicite le plasticien réunionnais Jack Beng-Thi pour qu’il réalise une œuvre dans le cadre de la commémoration des 20 ans d’Emmaüs. La commande porte sur un travail symbolique représentant le circuit social, culturel et

économique de l’action d’Emmaüs.

L’artiste se rapproche de sa collègue Migline Paroumanou. Ensemble ils imaginent un personnage qui pourrait représenter des travailleurs de l’ombre allant au service des autres, en collectant et remettant dans le circuit des objets initialement « jetés ».

Ainsi, l’Homme Debout est un lieu-refuge pour toutes les personnes « sak lasosyété la kal dann bor-d’somin ». Cette installation se veut être un véritable message d’espoir pour celles et ceux que le système efface, comme pour représenter « la richesse de la pauvreté ». Chaque élément et chaque matériau ont ainsi été pensés dans cette logique et ont une signification particulière.

Pour construire cette œuvre, les artistes ont travaillé en étroite collaboration avec des élèves du lycée professionnel Bel Air. Elle a ainsi récemment quitté l’établissement pour venir s’installer sur le front de mer dionysien. Cette œuvre imposante, avec ses 12,80m de long sur plus de 5m de hauteur, est une œuvre qui devient ainsi le nouvel emblème de la dignité et de la solidarité de notre terre réunionnaise.

Sonia Bardinot, élue déléguée à la Culture :

« Je tiens à remercier les élèves pour cette œuvre qui reflète le travail accompli sur neuf ans. À la Ville, nous souhaitons les féliciter pour cet effort artistique remarquable et profondément culturel. Cette œuvre extraordinaire, «L’Homme Debout», éclaire notre chemin et embellit l’entrée Est de Saint-Denis, un emplacement choisi par Ericka Bareigts, une «Fanm Dobout». Située ici, cette œuvre symbolise un message de bienvenue, éclairant notre route. Elle enrichit notre collection dans le musée à ciel ouvert de Saint-Denis, la capitale culturelle. »