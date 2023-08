L'open International d’échecs dépose ses pions à Saint-Denis

L’Open international du jeu d’échecs revient à Saint-Denis. Pour cette 23ème édition, la compétition se déroulera du samedi 14 au samedi 21 octobre 2023 à la salle des Fêtes de Bellepierre. Organisé par le club Echiquier du Nord l’événement d’envergure internationale a pour but de "permettre aux joueurs réunionnais de se confronter à l’élite internationale" indique Jean Olivier président honorifique du club . Neuf parties détermineront les vainqueurs de cette nouvelle édition de cet open international (Photo: Fabrice Picot)

Durant une semaine, amateurs et joueurs confirmés d’échecs s’affronteront autour d’échiquiers lors de l’Open International à la mi-octobre. Au cours du tournoi "à cadence longue", les joueurs auront chacun 1h 30 plus 30 secondes par incrément (ajout de temps à chaque coup joué) pour mettre le Roi en échec.

Ainsi, neuf parties permettront de déterminer le haut du classement de l'open. "Les joueurs ayant le même nombre de points se rencontreront au fur et à mesure de l’avancement du tournoi. Un classement général sera effectué à la suite de ces neuf parties. C’est sur ce classement que nous nous basons pour distribuer les prix par catégories" explique les organisateurs de l’open international.

- De nombreux prix pour la 23ème édition -

Le club Echiquier du Nord, à l’origine de cet événement, promet d’offrir de nombreux prix (en espèces et ou en trophées) -, aux trois premiers du tournoi ainsi qu'aux premiers de chaque catégorie (féminine, joueur de l’Océan Indien) et par âge (minime : moins de 16 ans, benjamin : moins de 14 ans, pupille : moins de 12 ans, poussin : moins 10 ans et petit-poussin : moins de 8 ans).

L’objectif : est d'"inciter les joueurs extérieurs à participer et inversement de donner la possibilité à un Réunionnais de participer à une compétition dans l’Hexagone" indique les organisateurs du tournoi.

- Un t ournois mixte intergénérationnel -

Maurice, Madagascar, Inde ou encore Algérie ; cette année encore le tournoi international attend des joueurs venus des quatre coins du Monde. "Pour l’instant nous avons 30 joueurs inscrits mais on attend environ 80 joueurs" indique Jean Olivier président honorifique du club Echiquier du Nord."Nous comptons parmi nos inscrits, notamment, Joachim Mohamad, un maitre FIDE (Fédération Internationale des échecs) " se réjouit-il.

Comme les années précédentes, le tournoi se veut "mixte et intergénérationnel". "La compétition est ouvert à tous les âges. Le jeu d’échecs est un sport multigénérationnel, un enfant de 6 ans peut jouer avec une personne de 80 ans. Il n’y a pas de séparation de niveau, les filles et les garçons peuvent jouer ensemble" précise Jean Olivier.

Une manière de démontrer les mythes et idées reçues sur la pratique de ce jeu. "Les gens pensent que les échecs sont un jeu difficile et réservé aux intellectuels, qu'il est inaccessible en raison d'une certaine complexité. En réalité c’est très simple, en un quart d’heure on peut apprendre à jouer et acquérir l’essentiel des règles" certifie le président honorifique du club d’échiquier du Nord, Jean Olivier.

- Bien jouer aux échecs -

Et pour bien jouer aux échecs, il y a selon Jean Olivier trois principes à respecter :

- Premièrement, dominer le centre : "quand on débute le jeu il faut essayer de faire en sorte d’avoir des pièces qui contrôlent le centre d’échiquier. Pourquoi le centre ? Car c’est de là que l’on va agresser l’adversaire".

- Deuxièmement, faire sortir ses pièces mineures: "il faut par la suite mettre en place les fous et les cavaliers c’est-à-dire les déplacer pour les mettre dans des positions idéales".

- Troisièmement, roquer : "c’est un coup qui permet de mettre le roi à l’abri parce qu’il ne faut pas oublier qu’au jeu d’échecs le but est d’attraper le roi adverse".

"Donc si vous réussissez à dominer le centre, sortir vos pièces et roquer ; vous avez déjà fait un grand pas pour ne pas perdre la partie" assure le président honorifique du club d’Echiquier du Nord.

– Les échecs : un sport qu’il faut étudier –

Si le jeu d’échecs est ouvert à tous et peut se jouer dès le plus jeune âge, cette activité requiert une pratique assidue. "Être bon aux d'échecs nesséciste un entrainement trés important. Tout doit être étudié, les ouvertures, le milieu de partie tout comme les finales" explique l'échéquiste.

Car à la différence du jeu des dames, "le jeu d’échecs n’a pas été résolu, il y a encore des possibilités de trouver des voies qui nous permettent de gagner. Le jeu d’échecs est très varié au niveau du jeu, des positions etc. Il y a un nombre important d’ouvertures (début de la partie) qui restent à étudier" fait valoir le président honorifique du club d’échiquier du Nord.

- Une activité boostée par la série "le Jeu de la dame "-

Boosté par le Jeu de la dame, (une série racontant l'histoire d'une orpheline devenue l'une des meilleures joueuses d'échecs du monde); le jeu d’échecs fait sensation à La Réunion. "Nous avons senti l’effet de cette série, ce qui fait qu’on a eu beaucoup de demandes par les parents et les jeunes" termine Jean Olivie.

La discipline compte 919 licenciés sur l’ensemble du territoire, dont 260 adhérents dans le club Echiquier du Nord.

