Plan ambition jeunesse : une réunion déterminante pour l’avenir des jeunes dionysiens

En cette matinée du mercredi 30 août 2023, le comité de pilotage du plan ambition jeunesse s’est réuni à Saint-Denis pour évaluer les réalisations de la période 2023- 2023 et élaborer une nouvelle feuille de route pour l’année à venir. Initié par le chef-lieu en collaboration avec des acteurs et partenaires institutionnels, le plan est axé sur l’autonomisation et l’épanouissement des jeunes. Ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Saint-Denis)

Axé sur l'autonomisation et l'épanouissement des jeunes, ce plan s'efforce de créer un environnement favorable à leur développement, compte tenu du fait que les moins de 30 ans représentent 45 % de la population à Saint-Denis.

Le plan Ambition Jeunesse repose sur des piliers essentiels, visant à faciliter le parcours des jeunes et à cultiver leurs ambitions en matière de mobilité, d'engagement citoyen, d'accès aux droits, d'emploi et de bonheur.

La réunion a examiné les actions passées et lancé la prochaine phase, adaptée aux besoins émergents des jeunes, visant à les équiper pour un avenir épanouissant et enrichissant.