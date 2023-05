NRJ Réunion, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis, organise pour la première fois sur l’île le NRJ Music tour. "Un honneur pour la capitale d’accueillir un événement de cette envergure" déclare la commune. Au rendez-vous de ce spectacle en plein air, des artistes et DJs nationaux : Were Vana, MIKL, Lucenzo, Boris Way et Keen’V ! Le show se déroulera samedi 20 mai prochain au Barachois.