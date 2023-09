Saint-Denis : coup de jeune pour le Coeur vert familial

"Dans la continuité de sa transformation, Saint-Denis, Ville Jardin, poursuit son engagement de planter de nombreux végétaux et d'aménager ses parcs" note la commune dionysienne dans un communiqué. "Pour permettre aux générations futures de profiter d’un véritable poumon vert au centre du Parc de la Trinité, pas moins de 141 arbres (d’espèces endémiques et indigènes) seront, à terme, plantés" dit encore la mairie (Photo sly/www.imazpress.com)

Le but de ces plantations est d'offrir aux familles Dionysiennes, aux jeunes et aux sportifs, un véritable lieu de bien-être, de promenade et d’apaisement. "Saint-Denis continue de se transformer pour contribuer au bonheur de ses habitants" commente la commune dionysienne.

