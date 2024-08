Saint-Denis : derniers préparatifs dans les écoles avant la rentrée scolaire

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, la ville de Saint-Denis fait ce vendredi 16 août 2024 un bilan des dispositifs mis en place pendant les vacances et des travaux réalisés dans les écoles. Les derniers préparatifs sont en cours. (Photo rb/www.imazpress.com)

"Tout est prêt, il ne reste que des petits détails que nous allons résoudre ce week-end" annonce Anthony Pausé, responsable pôle technique à la direction de l'éducation de la ville. "Lundi matin, les enfants pourront retrouver leur école propre, avec bonne humeur" se réjouit-il.

Les employés communaux ont travaillé tout au long des vacances pour l'entretien des écoles : élagage, sécurisation des cours, travaux d'étanchéité, rénovation de sols..."Tout ce qui ne peut pas être réalisé en période scolaire" souligne Anthony Pausé.

"Depuis la fin de l'année scolaire, on travaille à pied d'oeuvre pour faire en sorte que les écoles soient rénovées et remises en état. Nous avons 75 écoles au total, c'est donc compliqué d'intervenir partout et nous devons prioriser nos chantiers" conclut-il.

