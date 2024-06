Saint Denis : déviations des lignes de transport Car jaune

À l'occasion du passage du relais de la flamme olympique dans la commune de Saint-Denis, des déviations des lignes de bus Car jaune seront mises en place le mercredi 12 juin à partir de 12h, jusqu'à 18h. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Pour le bon déroulement du passage du relais de la flamme olympique à Saint-Denis, la circulation sera interdite sur la RN2 du Butor Saint-Denis jusqu’au rond-point de la Caserne Lambert le mercredi 12 juin de 12h à 18h.

Sur ce créneau horaire, la gare routière de la ville de Saint-Denis ne sera pas desservie, et sera déplacée sur le parking de l’OMS (Champ Fleuri). La vente des titres de transport se fera à bord des véhicules et sur l’application M-Ticket Car Jaune.

- Les modifications -

La desserte des arrêts des lignes du réseau Car Jaune sera modifiée comme suit :



Lignes O1, O2 et O3 :

- les arrêts "Barachois" et "Jardin de l’état" ne seront pas desservis dans les deux sens de circulation

- l’arrêt "Felix Guyon" sera desservi dans les deux sens de circulation exceptionnellement par les lignes O1 et O2



Ligne T :

- l’arrêt "Felix Guyon" sera desservi dans les deux sens de circulation

- l’arrêt « Jardin de l’Etat » ne sera pas desservi dans les deux sens de circulation



Ligne ZO :

- la ligne ZO sera déviée sur la RN3 et passera par les Plaines

- La Gare Routière de St-Pierre, le Pôle d’échanges de Duparc, l’Aéroport Roland Garros et l’arrêt "Cafés de chine" seront desservis dans les deux sens de circulation

- l’arrêt "Jardin de l’Etat" ne sera pas desservi dans les deux sens de circulation



Ligne E1 :

- les arrêts "Chaudron" (vers Saint-Denis uniquement), et "St Jacques" dans les deux sens de circulation ne seront pas desservis



Ligne E2 :

- les arrêts "Butor" et "St Jacques" ne seront pas desservis dans les deux sens de circulation



Ligne E3 :

- l’arrêt "Gymnase" en direction de Saint-Denis ne sera pas desservi et l’arrêt "Butor" ne sera pas desservi dans les deux sens de circulation