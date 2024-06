Saint-Denis : le concours photos spécial seniors continue

Les inscriptions pour le concours photos spécial seniors, organisé par la ville de Saint-Denis, sont toujours ouvertes. L'idée est de mettre en scène un senior dionysien de 60 ans et plus, dans un décor du patrimoine réunionnais. L'inscription est gratuite et ouverte à tous les Dionysiens et Dionysiennes, amateurs comme professionnels de la photographie, à partir de 12 ans. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Le concours se découpe en trois catégories : pour les adolescents (12-17 ans), pour les amateurs, et pour les professionnels.

La participation au concours se fait en ligne. L’ensemble des projets seront étudiés pendant le mois de juillet. Le nom des lauréats sera annoncé début septembre lors d’une remise des prix, une fois délibération du jury le mois precedent.

Trois prix seront à gagner, et un prix coup de cœur du public sera également décerné. Pour ce faire, une pré-sélection sera réalisée en juillet pour inviter le public à voter en ligne pour leur photo favorite en août. Les œuvres des grands gagnants seront exposées lors du Salon des Seniors, qui se déroulera le dernier weekend d’octobre.

Les participants pourront déposer leurs photos sur le site de la ville, jusqu'au dimanche 30 juin.

