Saint-Denis : les inscriptions sont ouvertes pour le Plan senior en action

À Saint-Denis, le Plan senior en action (PSA) est devenu un incontournable, offrant au plus de 55 ans une gamme de 58 activités variées et accessibles, pour cinq euros. Cette année, l'initiative se renforce avec de nouvelles propositions, un budget ambitieux d'un demi million d'euros et une inscription en ligne afin de simplifier la démarche. Les inscriptions ont commencé ce jeudi 13 février 2025. Nous sommes allés à la rencontre de ces gramounes en action. (Photo : pbe/www.imazpress.com)

C'est dans la salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Denis, qu'ont eu lieu les inscriptions du Plan sénior en action. Les adhérents avaient deux possibilités. S'inscrire en présentiel, ou depuis chez soi, en ligne.

La deuxième option fait partie des grandes nouveautés de cette année. Ce changement marque un tournant dans la gestion du PSA, qui devenait de plus en plus difficile à gérer au vu de la forte affluence.

"Trop de monde, trop d'attentes. (...) Nous avons créé un logiciel pour faciliter l'inscription, en ligne, mais on craignait l'illectronisme", détaille Oliver Allard directeur à la Direction des seniors de la ville de Saint-Denis.

"Aujourd'hui, sur 3.000 inscriptions, 2.700 se sont faites sur internet. On peut dire que notre pari est réussi" dit-il.

- Une initiative portée par les seniors eux-mêmes -

Marie, 75 ans, retraitée, habitante de Saint-Denis, et fidèle participante du programme depuis trois ans, s'est rendue à la mairie ce jeudi matin pour effectuer son inscription en présentiel.

Elle témoigne de l'importance de ces animations : "je trouve que c'est bien ce que la mairie propose pour les personnes âgées. Cela nous permet de sortir de chez nous, de retrouver les copines, de pratiquer de la gym douce".

"Elle se rend chaque mercredi matin à ses cours de gym, une activité qu'elle suit avec enthousiasme."C'est un moment de détente. Et on essaie de motiver d'autres personnes à nous rejoindre", ajoute-t-elle. Regardez :

De son côté, Olivier Allard précise que le dispositif a été adapté au fil des ans et qu'il a pris de l'ampleur sous l'impulsion de la maire Ericka Bareigts.

- Le nombre de places a doublé -

"La maire nous a demandé de doubler le nombre de places, et c'est ce que nous avons fait avec 6.000 places disponibles", explique-t-il.

Depuis la création du programme, la commune dionysienne a élargi l'offre, et a pris en compte les retours des membres pour mieux répondre à leurs attentes.

Deux phases de consultation sont programmées par an. "On a d'abord le conseil des Sages qui se penche régulièrement sur le programme, puis en juillet, un questionnaire de satisfaction est envoyé aux inscrits", confie Olivier Allard. Écoutez :

Les seniors peuvent donner leur avis, et faire de nouvelles propositions en fonction de leur vécu et de leurs ressentis, pour les années suivantes.

- Saint-Denis, ville amie des aînés -

La ville a d'ailleurs obtenu le label OR du réseau "Ville amie des aînés", il y a trois ans, et vise désormais plus haut, le label Platine. Le directeur ajoute : "le nombre d'adhésion augmente dans les clubs seniors, nous sommes très heureux de la dynamique qui a été créée lors de ce mandat."

Une reconnaissance qui illustre "l'engagement de la municipalité à offrir un environnement bienveillant et adapté aux besoins des seniors", note la mairie.

