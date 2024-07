Saint-Denis : les jeunes sensibilisent au recyclage avec la production d'un clip vidéo

Les jeunes élus du Conseil des enfants dionysiens (CED) mettent à l'honneur le recyclage des déchets et le tri sélectif pour protéger la planète. L'idée est de sensibiliser les camarades, parents, et toute la population avec une campagne de communication via un clip vidéo. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

Comment sensibiliser ? En partenariat avec l'Académie des Camélias et l'association Label Frer2son, les enfants ont écrit le texte pour la voix off et enregistré leur voix en studio mercredi dernier.

Une expérience incroyable pour nos jeunes ! Prochaine étape : le tournage du clip !

Bravo à nos jeunes conseillers !