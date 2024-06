Saint-Denis : les langues des outre-mer au cœur du séminaire Féklèr

À la médiathèque François Mitterrand de Saint-Denis, les langues spécifiques aux outre-mer seront au cœur des échanges et des questionnements lors du séminaire Féklèr, du jeudi 20 au samedi 22 juin 2024. Organisés par Lofis, la lang kréol La Rényon, et l'Université de Bordeaux, ces trois jours seront l'occasion d'aborder les enjeux des langues régionales et langues maternelles avec la participation de spécialistes de la linguistique (Photo : sly/www.imazpress.com)

La loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite loi Molac, accorde une plus grande reconnaissance aux langues autres que le français parlées sur le territoire de la République.

Le séminaire se penchera sur cette loi et notamment "si elle répond aux besoins des habitants des outre-mer qui n’ont pas le français comme langue maternelle, en particulier à ceux des jeunes et très jeunes dans leur développement cognitif", indique Lofis.

Fékler tentera de répondre aux interrogations telles que : "le droit des langues régionales est-il adapté à la réalité sociolinguistique ultramarine ?" ou bien si "la reconnaissance des langues d’outre-mer comme langues maternelles pourrait-elle conduire vers une plus grande utilisation de ces langues à l’école mais également à une adaptation de l’enseignement du français ?"

- Le programme -

Jeudi 20 juin :

Une visio-conférence inaugurera le séminaire, animé par Michel Launey, docteur en linguistique.

Vendredi 21 juin :

La matinée sera consacrée à la place des langues d'outre-mer dans la société et l'enseignement avec un spécialiste pour chaque territoire.

L'après-midi, les discussions seront centrés autour du créole réunionnais.

Samedi 22 juin :

La dimension pédagogique et pyschologique des langues maternelles sera abordée dans la matinée.

Un après-midi synthèse concluera le séminaire avec le point de vue des militants, pédagogues, juristes et politiques.

