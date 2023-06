Saint-Denis : les "rendez-vous aux jardins", pour (re)découvrir les parcs de la ville

L’événement national, "les rendez-vous aux jardins" reviennent, cette année les 3 et 4 juin sur le thème "les musiques du jardin". Des jardins familiaux du Chaudron aux espaces verts du Barachois, ces deux jours de week-end vont permettre aux Dionysien.ne.s et à l’ensemble des Réunionnais.e.s de (re)découvrir les parcs et jardins de leur ville, de les appréhender d’une autre manière, de se les approprier vraiment. Le but étant de valoriser ce patrimoine naturel de la Ville avec plusieurs axes : scientifique, pédagogique et artistique. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo

En tant que Ville verte et Ville jardin, Saint-Denis a à cœur d’inviter les citoyens à explorer la richesse et la variété des parcs et jardins du territoire.



Les rendez-vous aux jardins est une manifestation qui a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains et la préservation d’une nature cultivée sur tout le territoire. Elle est également l’occasion de sensibiliser les visiteurs aux multiples actions mises en œuvre, par les acteurs publics et privés entre autres, le ministère de la Culture, les collectivités territoriales et les propriétaires publics et privés pour conserver, restaurer, créer des jardins et transmettre des savoirs et des savoir-faire.



Ainsi, permettre la transmission de bonnes pratiques pour embellir, préserver et conserver notre environnement. Depuis 2020, la Ville de Saint-Denis œuvre sur ces points par le biais de plusieurs opérations :



• Un arbre / une naissance où depuis janvier 2021, environ 3 500 arbres endémiques, ou exotiques non-envahissants ont été plantés,



• L’adoption de la convention « 1 million d’arbres », signée avec le Département, avec l’acquisition et la plantation de 20 000 arbres endémiques et indigènes qui seront plantés en forêt urbaine au Cœur Vert Familial dès cette année,



• La mise en place d’une quarantaine de jardins collectifs qui permettent l’émergence d’associations de riverains qui deviennent des jardiniers de jardins partagés par le biais entre autres des mesures d’aide des budgets participatifs,



• L’embellissement des jardins et des écoles municipales dans le cadre de l’opération «école du bonheur» pour d’une part, améliorer le cadre de vie des écoliers et d’autre part, sensibiliser les enfants au respect de notre patrimoine végétal et participer à son entretien (arrosage, ne pas casser les branches, arracher les écorces...)



Sonia Bardinot, élue déléguée à la culture : "Cela a été prouvé, la musique développe la croissance des plantes. La musique est bonne pour le corps et l’esprit, tout comme les plantes, les deux procurent un bien-être à l’être humain. L’événement est nouveau mais la pratique existe depuis toujours, les Réunionnais ont toujours fredonné en jardinant, mais il faudrait que cela ne s’arrête jamais. L’idéal serait d’avoir des petits hauts parleurs avec de la musique douce dans nos jardins, afin de pouvoir également faire adhérer les citoyens. Musique et jardin sont intimement liés notamment lorsqu’on sait que plusieurs instruments de musique sont conçus avec des éléments issus de la terre. En résumé, le week-end sera riche en découvertes et en bonheur où les 5 sens seront en éveil."