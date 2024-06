Saint-Denis : nouveau logo pour le Renouvellement urbain du Chaudron

Après une phase de votes d’une semaine avec la participation active des habitants et habitantes de la commune de Saint-Denis, le nouveau logo de RUCH (Renouvellement urbain du Chaudron) a été voté. L’action a principalement été ciblée sur le marché forain du chaudron où les passants ont pu se mobiliser afin de voter pour le nouveau logo.

Au total, c’est plus de 420 votants qui ont été recensées. Et le logo vainqueur a reçu plus de 57% des voix ! Ce nouveau logo montre le dynamisme et la volonté de Saint-Denis de continuer à renouveler ce quartier emblématique de la ville.

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis.