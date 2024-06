Saint-Denis : renforcement de la collaboration avec l’association AVE2M

Le 5 juin 2024, la maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts, a assisté au vernissage de l’exposition "Histoires des hommes et des espèces de La Réunion", organisée par l’association AVE2M. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Cet événement renforce la collaboration enrichissante avec AVE2M qui dure depuis deux ans déjà, scellée par la signature protocolaire de mise à disposition de la médiathèque François Mitterrand. L’exposition, ouverte au grand public et lancée dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement (JME), se tiendra jusqu’au 30 juillet 2024. Saint-Denis offre à ses habitants une expérience culturelle unique avec des ateliers de sensibilisation à la faune et la flore locale. Le vernissage s'est poursuivi avec le spectacle "L’enfant et l’arbre" par la compagnie Lé Là, qui a captivé petits et grands.