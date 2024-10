Saint-Denis : retour du marché de nuit ce samedi 2 novembre

Le marché de nuit de Saint-Denis prend ses quartiers tous les 1ers samedi du mois au barachois. Ce samedi 2 novembre 2024, les exposants seront présents de 19h à minuit, et les visiteurs sont attendus nombreux. La mairie détaille le programme culturel riche qui accompagnera l'événement. (Photo : sly/www.imazpress.com)

La musique sera au cœur du marché avec la troupe folklorique séga en itinérance, de la musique irlandaise, un concert de violon et flute traversière, le groupe ZABL Music Egérie, musical trip Guitare, du chant et de l'accordéon. La danse sera également à l'honneur avec classic polka, gitane, culture tradition comorienne et classique Wing Waltz Dance. Des animations seront offertes : tatouage éphémère au henné avec henneart ; initiation au cerceau aérien et hamac de l'école de danse, konnection studios ; maquillage artistique.

Toutes les heures de 21h à 00h, 6 navettes de 8 places sont mises gratuitement à la disposition par la mairie. Départ unique depuis l’arrêt Hôtel de Ville de Saint-Denis. Points de ramassage unique : la Montagne 8ème ; le Brûlé ; Saint-François ; Montgaillard ; la Bretagne ; Moufia les Flibustiers (TCSP 70 places). 3 Parkings seront gratuits de 18h à 00h : République ; Grand Marché et Rieul