Saint-Denis : toujours plus d’animations pendant les vacances

Les vacances scolaires battent leur plein à Saint-Denis. À quelques semaines de la rentrée, la ville propose toujours plus d’animations dans sa commune. À court d’idée sortie en cette période estivale, Imaz Press vous propose une sélection d’animations dans le chef-lieu, de quoi ravir petits et grands (Photo: sly/www.imazpress.com)

Si vous êtes à la recherche d’acrobaties, d’enchantement, et de ressortir avec des étoiles plein les yeux, c’est au cirque que la magie opère. Depuis le 17 juin 2023, le cirque Zavatta a planté sa tente rouge et blanche rayée rue Maréchal Leclerc. A défaut du traditionnel spectacle de fauves, éléphants et autres « animaux de cirques » ; jongleurs, magiciens, trapézistes, l’Homme-laser ou encore Flash McQueen promettent deux heures de spectacle vivant.

La troupe vous donne rendez-vous :

• Mercredi à 15h

• Vendredi à 18h

• Samedi et dimanche à 15h et 18h

– Jedi du Jazz –

Envie de finir votre soirée sur touche musicale, au rythme du swing ou du bebop ; les Jedi du jazz reviennent faire vibrer les berges de la Rivière Saint-Denis. Comme tous les premiers jeudis du mois, le rendez-vous mensuel aura lieu ce 3 août de 19h à 21h. L’occasion pour les amoureux du jazz de profiter "d’un moment détente les pieds dans l’eau dans une ambiance musicale à l’esprit after work"

– 23ème Braderie de l'Océan –

Les vacances sont aussi l’occasion de faire le plein de bonnes affaires et de préparer convenablement la rentrée à venir. Pour cela la Braderie de l’Océan Indien prend ses quartiers rue Maréchal Leclerc ce vendredi 4 août. Les commerçants ainsi que les forains exposeront jusqu’au 13 août.

– Geekali –

Autre évènement qui débute ce vendredi 4 aout, le Geekali le plus grand salon de la pop-culture et du jeu vidéo de La Réunion. L’édition de cette année, qui aura lieu à la Nordev met un accent tout particulier sur la culture et la littérature manga, avec de nombreux invités dédiés. Le mangaka réunionnais Staark, l’auteur français à succès Tony Valente, les cosplayeurs Shoko et Jérôme, ainsi que la chaîne YouTube Ichiban Japan, seront présents pour faire découvrir le monde du manga aux réunionnais jusqu’au 6 août.

– Ciné Rétro : le septième art en plein air –

Côté culturel, la ville de Saint-Denis organise des projections de films rétros en plein air pendant toute la durée des vacances. Ainsi, une nouvelle projection est prévue ce samedi 5 août à l’amphithéâtre du Chaudron. En tête d’affiche, un retour en enfance avec le film "Billy Elliot" à 19h.

– Dimanche Ô Barachois Spécial Jeux des îles –

Pour sa sixième édition de l’année, le Dimanche Ô Barachois revient à de Saint-Denis avec pour thème les Jeux des îles. Une occasion de profiter du coucher de soleil et du début de soirée avec de nombreuses activités. Le principe du Dimanche ô Barachois: proposer chaque premier dimanche du mois, de 15h à 19h, une activité de détente et de loisirs aux Dionysiens, afin qu’ils se retrouvent en famille ou entre amis.