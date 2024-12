Saint-Denis : un marché noël pour les passionnés de geek

Ce dimanche 15 décembre 2024, le comité d’action citoyenne Philibert Commerson a organisé le marché de Noël du Geek et de l’Artisanat. Ce marché a attiré plus de 300 personnes à la mairie annexe de La Bretagne. Les visiteurs ont pu découvrir une sélection originale de cadeaux artisanaux à offrir sous le sapin, tout en profitant des animations gratuites proposées tout au long de la journée. Un événement où la magie de Noël et la culture geek se sont rencontrées dans une ambiance festive et conviviale. Nous publions le post ci-dessous (Photos : Saint-Denis)

Les animations gratuites proposées tout au long de cette journée sont :

- Arrivée du Père Noël pour des photos en famille ou entre amis

- Structures gonflables pour les enfants

- Ateliers de Noël pour les enfants comme pour les parents