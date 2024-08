Saint-Denis : une grande collecte de sang organisée à l'école centrale de Saint-Denis.

Unir OI, en partenariat avec l’Établissement Français du Sang (EFS), organise une grande collecte de sang le samedi 31 août 2024, de 9h00 à 15h00, à l'école centrale de Saint-Denis. Ce geste simple, mais d'une importance capitale, permet chaque année de sauver des milliers de vies. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Chaque année, près d'un million de patients bénéficient des dons de sang en France, dont plus de 10 000 à La Réunion. Les besoins en sang sont constants, que ce soit pour les interventions chirurgicales, les traitements contre le cancer, ou les urgences médicales. Unir OI souhaite ainsi mobiliser les réunionnais et réunionnaise autour de cet acte de solidarité vitale.

- Pourquoi donner son sang ? -

Donner son sang est un acte citoyen et solidaire qui peut sauver jusqu'à trois vies par don. Les besoins sont particulièrement élevés à La Réunion, où les dons de sang permettent de répondre à une demande toujours croissante. Chaque don compte et peut faire la différence.

- Comment participer ? -

La collecte se déroulera dans un cadre sécurisé et respectera toutes les mesures sanitaires en vigueur pour garantir la sécurité des donneurs et du personnel médical. Les donneurs doivent être âgés de 18 à 70 ans, en bonne santé et peser au moins 50 kg. Avant le don, il est recommandé de bien s'hydrater et de prendre un petit-déjeuner léger.

Nous invitons chaleureusement toutes les personnes éligibles à se joindre à nous pour cette journée de solidarité. En faisant don de votre sang, vous offrez une seconde chance à ceux qui en ont le plus besoin.

Unir OI et l'EFS comptent sur vous pour faire de cette journée une réussite.

Ensemble, unissons nos forces pour sauver des vies