Saint-Denis : une nouvelle résidence seniors à la Montagne

Ce mardi 21 mai 2024, la ville de Saint-Denis et la SHLMR ont inauguré une nouvelle résidence senior baptisée "Les Jardins de Cendrillon", située dans le quartier de La Montagne.

La SHLMR et la Ville de Saint-Denis continue de répondre à la demande croissante de logements. L'inauguration de la nouvelle résidence « Les Jardins de Cendrillon » dans le quartier de la Montagne témoigne de l’engagement de la Ville et de la SHLMR à fournir des solutions de logement de qualité pour les habitants de Saint-Denis.

- Un pas de plus vers la mixité sociale -

Cette nouvelle résidence répond aux besoins de la communauté en offrant un mélange harmonieux de logement adaptés aux personnes âgées, de plus de 60 ans : 20 logements sociaux, 25 logements intermédiaires, 10 logements très sociaux allant du T2 au T3 et 2 locaux commerciaux.

Ensemble, nous avons transformé un terrain familial empreint d'histoire en un espace de vie vibrant et accueillant. Nous croyons fermement que construire ne se résume pas à ériger des bâtiments, mais à créer des communautés dynamiques et intégrées dans leurs quartiers.

Nichée au coeur d’un quartier où règne l’hyperproximité, cette nouvelle résidence bénéficie des atouts liés à la vision de la ville du quart d’heure, où tout est à portée de main : médecins, banques, clubs seniors, boulangeries, pharmacie et commerces. Cette proximité renforce le lien social et facilite la vie quotidienne, offrant aux résidents un environnement enrichissant et convivial.

Au cours des mois de mars et avril, la Ville de Saint-Denis et la SHLMR ont livré cinq nouvelles résidences sur la commune. Un témoignage concret de l’engagement commun envers l'amélioration des conditions de logement pour l'ensemble de la population.

Dans cette optique, Saint-Denis s’engage à offrir le meilleur à ses habitants, notamment aux seniors, en veillant à ce qu’ils bénéficient d’un cadre de vie adapté à leur besoins et propice à leur épanouissement. Les « Jardins de Cendrillon » s’inscrit dans cette démarche, offrant aux seniors la possibilité de débuter une nouvelle vie dans un environnement stimulant et sécurisé.

Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis :

« Nous sommes fiers d'inaugurer cette résidence pour seniors de plus de 60 ans. Conçue pour les couples ou personnes seules, elle offre des espaces pour les repas en famille et une vie active. Située dans un quartier où règne l'hyperproximité et la vision de la ville du quart d'heure, cette résidence est entourée de tous les services essentiels, c'est là que bat le coeur de Saint-Denis. Les "Jardins de Cendrillon" représentent un nouveau départ pour nos aînés, un témoignage de notre engagement envers leur bien-être et leur bonheur. »

