Un dimanche ô Barachois sous le signe de la mobilité

Ce dimanche 3 septembre 2023 a été marqué par la septième édition du Dimanche ô Barachois à Saint-Denis, où plusieurs actions autour de la mobilité ont été mises en place. Le but de cette manifestation, promouvoir la mobilité douce dans les rues de la ville, mais aussi de sensibiliser le public aux enjeux de la mobilité dans le chef-lieu. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Denis)

Entre mobilité et seniors, ce dimanche après-midi a été placé sous le signe du dynamisme.



Pour cette septième édition du Dimanche Ô Barachois, plusieurs actions autour de la mobilité ont été mises en avant. Afin de promouvoir la mobilité douce dans les rues de la Ville, des vélos à assistance électrique, vélos cargo ou encore des rickshaws (véhicule tricycle) ont été mises à l’essai. De plus, différents ateliers étaient disposés afin de sensibiliser le public aux enjeux de la mobilité dans le chef-lieu.

Point culminant de cet après-midi, nos seniors candidats à l’élection de Miss et Mister Seniors Saint-Denis ont pu défiler et pavaner, l’occasion aussi de se dévoiler avant le moment tant attendu - sous l’œil attentif des différents clubs seniors de Saint-Denis et des familles venues les encourager.

Qui des 20 candidats décrocheront les titres de Miss et Mister Seniors Saint-Denis 2024 ?