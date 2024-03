Violences urbaines : "Je salue la prise de décision du Préfet de la Réunion"

Je salue la prise de décision du Préfet de la Réunion, Jérôme Filippini, suite aux importantes violences urbaines qui touchent notre territoire depuis plusieurs semaines. L’interdiction du port et transport d'armes et des combats de rue, ont été discutées vendredi dernier lors de notre Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) restreint. Je remercie le Préfet de la Réunion pour ces échanges constructifs et décisionnels (photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

Ces mesures qui constituent les premières pierres d’une réponse ambitieuse face à la situation grave que nous connaissons actuellement viennent s’ajouter aux autres mesures prises à Saint-Denis dans le cadre du CLSPD, comme l’augmentation du nombre de médiateurs de nuit dans les quartiers, la multiplication des opérations "place nette" ou encore la mise en place par la Procureure de la République d’un GLTD (Groupe Local de Traitement de la Délinquance).



La sécurité et l’apaisement sont des priorités des maires qui guident l’action des équipes municipales au quotidien. A Saint-Denis nous mettrons tout en œuvre pour que la ville conserve sa tranquillité et son cadre de vie favorable aux familles.



Ericka Bareigts

Maire de Saint-Denis