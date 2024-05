Fête de la Nature : visite guidée et exposition au Musée du Sel

Du mercredi 15 au dimanche 19 mai 2024, le Musée du Sel de Saint-Leu a proposé une visite guidée des salines et de l'exposition "Sel, Sira Shingo", à l'occasion de la 18e édition de la Fête de la Nature. Le public est parti à la visite du jardin et a découvert les différentes étapes de production du sel. Les plus jeunes ont participé à une chasse au trésor. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Département)

"Une grosse partie de la visite extérieure correspond à la découverte du fonctionnement des salines et du sel de Saint-Leu, classé parmis les meilleurs au monde. La visite est en bord de mer, à la Pointe au Sel, là où commence l'aventure du sel", détaille Jean Luc Arangamapetchy, guide au Musée du sel.

Lors de la Fête de la Nature, 31 sites et espaces naturels ont ouverts leur porte au public pour faire découvrir la richesse de la biodiversité réunionnaise.