Bras Canot : "Hors cadre", le festival de toutes les danses

Le festival de danse "Hors cadre" se tiendra ce samedi 27 mai et ce dimanche 28 mai 2023 à Bras Canot (Saint-Paul). "Au fil d’un projet passionnant, des ateliers de danse ont été organisés, donnant naissance à des formes artistiques uniques qui seront présentées lors de ce week-end entièrement dédié à l’art" soulignent les organisateurs

Des compagnies professionnelles réunionnaises, ainsi que des artistes venus de Laval, Marseille et d’Afrique du Sud, présenteront leurs œuvres, spectacles et créations.

Une scène sera également ouverte aux amateurs, offrant ainsi une opportunité unique de partager leurs talents avec le public. Des stands d’animation viendront enrichir l’expérience en proposant différentes activités artistiques. Regardez

L’un des spectacles phares de cette programmation est intitulé "Je set et danse". "Comme son nom l’indique, il explore la thématique du tennis et sera interprété par des joueur·se·s de tennis directement sur les courts. Cette fusion entre le sport et la danse promet d’offrir une expérience captivante et originale" commente les organisateurs.

Le programme complet est ici

Plus d'informations ici et ici.

