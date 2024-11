Saint-Paul : le collectif Dann' Kan et une centaine de passionnés de Maloya en concert

Après avoir fait vibrer les sites historiques de Villèle et du Lazaret de la Grande Chaloupe, le collectif Dann' Kan poursuit son engagement pour le devoir de mémoire. Le collectif organise le 1er décembre 2024 la deuxième édition de son événement au site historique de Grand Kour, ancienne bâtisse de Madame Desbassayns. (Photo sly/www.imazpress.com)

À travers le Maloya, le collectif s’attache "à faire résonner les voix d’hier et d’aujourd’hui et à occuper l’espace réunionnais avec force et fiert".

"Chaque performance est une déclaration : celle de transmettre, de rassembler et de perpétuer une culture qui ne cesse de se renouveler. Cette deuxième édition de Dann' Kan en est une nouvelle preuve", écrit le collectif.

Cette année, la thématique met à l'honneur les percussions, élément central du Maloya. Plusieurs figures emblématiques et militants de cette culture ont contribué à la préparation de cette édition : MadiaKanou, Tifrid Maloya, Olivier Araste, et Votia , fille du légendaire Gramoun Lélé.

Le collectif invite le public à célébrer cette tradition réunionnaise et à découvrir ou redécouvrir l’âme du Maloya dans un cadre riche d’histoire et de symbolisme dès le 1er décembre à 17h30.

Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux de la culture et du patrimoine réunionnais.

La billetterie est ici.