Emmanuel Séraphin et le conseil municipal présentent leurs condoléances à Joseph Sinimalé

Gillette Danielle Sinimalé, épouse de Joseph Sinimalé, est décédée. Emmanuel Séraphin, maire saint-paulois et le conseil municipal de la ville ont présenté leurs condoléances à l'ancien maire ce jeudi 17 août 2023. Nous publions leur communiqué ci-dessous : (Photo Saint-Paul photo RB imazpress)

"Le maire de Saint Paul, Emmanuel Séraphin, et les élu(e)s du Conseil Municipal, expriment leur soutien à l’ancien maire de la Ville, Joseph Sinimalé, suite au décès de son épouse bien-aimée, Gillette Danielle Sinimalé. La commune de Saint Paul tient à adresser ses plus sincères condoléances à Monsieur Joseph Sinimalé et à l’ensemble de sa famille en cette période de deuil".