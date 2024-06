Le Conseil des jeunes Saint-Paulois recrute

Le Conseil des Jeunes Saint-Paulois (CJSP) recrute des jeunes âgés entre 11 et 30 ans pour participer et s’engager dans les projets de la ville de Saint-Paul. Pour s'inscrire, il faut envoyer sa candidature via une lettre de motivation par mail ou sur le site. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Paul. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Depuis 2023, le Conseil municipal de Saint-Paul a validé la mise en place d’une instance représentative de la jeunesse. Ce sont près de 30 participants qui ont déjà rejoint l’aventure. Une nouvelle campagne est lancée pour recruter de nouveaux jeunes.

Mis en place afin de faire participer la jeunesse locale aux projets de la ville, cette initiative a pour objectif d’engager les jeunes et de les encourager à s’exprimer. Le Conseil des jeunes sera composé d’adolescents et de jeunes adultes.

Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici.

Informer et mobiliser des jeunes pour qu’ils posent leurs candidatures.

Tu souhaites participer et t’engager ? Les critères pour y participer sont simples : il faut être saint-paulois(e), être âgé entre 11 et 30 ans, avoir l’envie de vous engager, donner votre avis et proposer des projets pour la ville.

Plus d’informations au 0262 34 48 79 / 0693 01 79 21 ou par mail cjsp.psp@mairie-saintpaul.fr.