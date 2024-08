Saint-Paul : des agendas distribués aux écoliers

"La Ville de Saint-Paul titrée Ville Amie des Enfants renouvelle son soutien aux élèves et aux familles lors de cette nouvelle rentrée" souigne la mairie saint-pauoise. . Des agendas ont été distribués aux élèves de CM1 et CM2 ce lundi 19 août et la distribution se poursuit ce mardi 20 août 2024. Cet agenda est "un outil incontournable afin d’organiser la scolarité des écoliers tout au long de l'année" commente la mairie qui "souhaite à tous les élèves une belle année scolaire 2024-2025 riche en découvertes" (Photo Mairie de Saint-Paul)