Saint-Paul : hommage au Général de Gaulle

C'est au sein du jardin de la Liberté que la ville de Saint Paul a tenu à honorer la mémoire et l'héritage Général de Gaulle 18 juin 1940, une date emblématique où le courage et la détermination ont pris le dessus face à la tyrannie. Il y a 84 ans, le Général de Gaulle lançait un appel à tous les Français depuis Londres, refusant la capitulation et appelant à poursuivre le combat pour la liberté et la dignité de notre nation. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)