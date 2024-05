Saint-Paul : inauguration de la première Structure infos jeunes à Bellemène

La ville de Saint-Paul a inauguré sa première Structure infos jeunes (SIJ) à Bellemène ce samedi 25 mai 2024. Cette nouvelle initiative vise à accompagner les jeunes âgés de 13 à 30 ans en "offrant des informations sur le logement, l'emploi, la formation, et en facilitant l'accès aux ressources pour les habitants des haut", détaille la commune, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)

La SIJ propose un accueil gratuit, anonyme et personnalisé à chaque jeune. La structure sert d'espace de travail et de documentation avec des ordinateurs, des imprimantes et l'accès à internet.