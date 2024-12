Saint-Paul : la circulation modifiée pour les animations de Noël

En raison des festivités de Noël qui auront lieu ce samedi 21 décembre, certaines rues de la ville seront fermées à la circulation pour permettre le bon déroulement des animations. (Photo route Barrée photo RB imazpress)

De 17h à 00h : la portion de la rue Rhin et Danube, entre la rue du Commerce et la ruelle de la Poste, sera fermée. Les résidents pourront accéder à leur domicile via la ruelle de la Poste, exceptionnellement accessible en sens inverse durant cette période.

De 17h à 20h : la portion de la rue Suffren, entre la rue Évariste de Parny et la rue Marius et Ary Leblond, sera également fermée à la circulation.