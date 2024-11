Saint-Paul : du Maïdo jusqu'au littoral, la Mégavalanche va dévaler la descente

Prêts pour dévaler les pentes ? La Mégavalanche, événement sportif dans l'univers du VTT revient du côté de Saint-Paul. Ce samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2024, des dizaines sportifs vont s'élancer du Maïdo en direction de la mer en vélo tout terrain (Photo www.imazpress.com)

Avec un départ à 2.200 mètres d'altitude tout en haut du Maïdo et une arrivée au niveau de la mer, la Mégavalanche promet d'être sportive.

"Un tracé unique qui fait de cette descente la course la plus longue et folle au monde", indiquent les organisateurs.

Pour l'occasion, Alex Rudeau, champion du monde d'Enduro 2024 sera sur la ligne de départ.

- Mégavalanche : deux parcours en direction de la mer -

Durant deux jours, deux parcours sont proposés aux riders.

Un parcours spécialement conçu pour les manches de placement en format enduro le samedi et un second parcours prêt à accueillir une Mass-Start le dimanche.

Les passionnés de E-Bike ne sont pas oubliés. L'E-méga invite à profiter des 21 kilomètres de descente, en partant des hauteurs du Maïdo à 2.205 mètres d’altitude jusqu’à la côte de Saint-Paul.

À côté de cela, sera organisée la Méga marmailles. Une compétition de VTT spécialement conçue pour les jeunes de 6 à 14 ans. "Les parcours sont conçus pour mettre en valeur les compétences des jeunes coureurs tout en assurant leur sécurité, avec des sections variées allant des descentes techniques aux portions plus roulantes", indique l'organisation.

- Au programme de la Mégavalanche -

Samedi 30 Novembre :

Départ de l’aire de la Messe, sous le Maïdo, par ordre croissant des numéros.

7h00 : Départ Navettes Maïdo (Embarquement 6h30) Une seule remontée. Réservation obligatoire (20€)

9h00 : Départ Enduro MEGA MARMAILLES – Départ SP2 / Chemin Barrière

9h15 : Départs de l’Enduro, prologue (Mega et e-Mega) - Air de la Messe

11h30 – 16h00 : Arrivées – Boucan Canot

17h30 : Proclamation des résultats, apéro et remise des lettres – Plage de Boucan Canot



Dimanche 1er Décembre :

6h30 : Départ navettes (embarquement 6h15). Réservation obligatoire (20€)



Présence obligatoire sur la ligne 30 minutes avant le start.



8h50 : Départ Méga marmailles par catégorie (Bellemène départ parapente)

9h00 : Départ Mégavalanche (Maido)

9h15 : Départ e-Méga by Loisibike – E-Bike (Maido)

9h30 : Départ Méga Challengers (Maido)

9h45 : Départ Méga amateur (Maido)

10h00 : Départ Mégavalanche trail – course à pied (Maido)

A partir de 11h30 : Cérémonie Protocolaire – Savanna, St Paul

