Saint-Paul : Tam Tam à la découverte de l'univers des marionnettes

"Tam Tam, le festival international de Marionnettes et de théâtre visuel a été présenté à la salle polyvalente du Ruisseau. C’est avec une profonde émotion que la première adjointe aux affaires culturelles, Suzelle Boucher, et les partenaires ont lancé l’ultime édition de cet événement international de marionnettes et de théâtre visuel" écrit la mairie de Saint-Paul dans le communiqué que nous publions ci-dessous

L’histoire de Tam Tam se terminera donc cette année dans le même esprit que sa 1ère édition en 2009 : aller au contact des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois pour faire découvrir au plus grand nombre l’univers fabuleux des marionnettes. Cette année, 9 compagnies réunionnaises mais aussi de France hexagonale, de Mayotte, et de Belgique se produiront sur le territoire. Ce sont 9 coups de cœur, 9 petites, 9 spectacles à découvrir.

À l’image des Francofolies, ce festival irrigue plusieurs Bassins de vie. Il investit la salle du Ruisseau, mais aussi la salle de conférence du front de mer ainsi que Léspas culturel Leconte-de-Lisle.

Signe de l’importance accordée à la culture, les artistes vont aussi vers les marmay de Saint-Paul dans les écoles notamment et se rendent également dans les CASE, dans le réseau de lecture publique et dans les structures associatives.

Cette volonté d’aller vers les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois est essentielle pour rendre la culture accessible et la placer à la portée de tous.

Par ailleurs, la première Adjointe, Suzelle Boucher, adresse ses plus sincères remerciements à toutes les équipes du Théâtre des Alberts, la compagnie organisatrice. L’occasion également de saluer les spectateurs, artistes, compagnies, techniciens, bénévoles et partenaires qui ont donné vie à ce festival unique.

Durant 10 éditions, Tam Tam a aussi contribué au renouveau culturel et artistique de Saint-Paul. Ce rendez-vous majeur a marqué la vie culturelle de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire.

C’est également le symbole puissant de la vitalité artistique de la terre de festivals qu’est désormais Saint-Paul. La commune rayonne au niveau culturel et cela se ressent non seulement dans ses quartiers, comme aujourd’hui au Ruisseau, mais également au-delà des frontières du territoire.

Tam Tamen est la preuve vivante car il se déroule notamment sur le Territoire de l’Ouest mais le cœur battant de ce festival reste toujours à Saint-Paul.

