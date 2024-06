Saint-Paul : Vac'Ado revient pour les vacances de juillet/août 2024

Les vacances de juillet et août approchent à grands pas. Le programme “Vac’Ado” revient pour le plus grand plaisir des jeunes de Saint-Paul. Accès autour d'ateliers artistiques, scientifiques et sportifs, les Vac'Ado attendent les Saint-Paulois.e.s âgés entre 11 et 17 ans. (Photo : ville de Saint-Paul)

Pour participer, l’inscription est obligatoire par mail à l'adresse suivante : vacado.psp@mairie-saintpaul.fr

Plus d’informations ou de renseignements en contactant le 0692 33 61 10 ou par mail.

- Les dates des Vac'Ado 2024 -

Du 15 au 26 juillet :

– École Sarda Garriga

– École de l’Hermitage les Bains

– Gymnase de Plateau Caillou

Du 29 juillet au 9 août :

– Gymnase de Vue-Belle

– Gymnase du Guillaume

– Gymnase de Bois-de-Nèfles