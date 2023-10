Saline-les-Hauts : le parc Muscadier devient le parc "Willy Dalapa-Amana"

Le 28 octobre 2023, la dénomination du Parc Willy Dalapa-Amana s'est déroulée à la Saline-les-Hauts. Cette journée a été marquée par la présence des proches de la famille de Willy Dalapa-Amana, de ses amis, du maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, des élus de la Ville, ainsi que des présidents et membres des associations des Hauts. De 8h30 à 17h00, diverses activités ont ponctué cette journée dédiée à l’hommage à une figure emblématique de ce quartier. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo Saint-Paul)

Cette commémoration revêt une signification particulière, car elle s’est déroulée dans ce parc où Willy Dalapa-Amana avait organisé la première “fête maïs”, et en raison de la célébration en cours de la semaine créole.

L’objectif était de transmettre et valoriser l’identité culturelle réunionnaise, à la fois à travers cette Somèn Kréol et dans le cadre du 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion, célébré cette année.

Willy Dalapa-Amana était profondément attaché à ses racines et à La Réunion d’autrefois. Il a consacré plus de douze ans de sa vie à restaurer, entretenir et embellir le quartier de Vue Belle. Il y a apporté sa touche personnelle et l’a fait vivre, laissant ainsi une marque indélébile dans ce quartier des Hauts.

Le 14 août 2020, la Ville de Saint-Paul a non seulement perdu un employé municipal exemplaire, mais aussi une part vivante de sa mémoire. Certains se souviendront toujours du charretier qui parcourait les rues de La Saline avec son bœuf Blancho. Surnommé affectueusement “Nono”, il était le dernier charretier de son quartier.



Une pensée particulière a été exprimée pour les membres de la famille Dalapa-Amana, notamment Suzie, sa femme, ses quatre filles, Jennifer, Christelle, Emilie et Léa, ainsi que ses petits-enfants, qui ont participé à l’organisation de cet événement. En accord avec sa famille, le parc a été renommé “Parc Willy Dalapa-Amana” pour rendre hommage à ce fervent défenseur de la culture salinoise et du patrimoine.



Willy Dalapa-Amana était également un passionné de notre patrimoine, s’efforçant de le préserver à travers de nombreuses manifestations, telles que des expositions d’objets anciens réalisés par nos anciens, des animations dans les écoles, des fêtes de quartier et des ateliers. Il était un homme de convictions qui a consacré sa vie à transmettre l’héritage, l’histoire et le patrimoine de son quartier à la jeunesse actuelle. Il était le lien entre les générations, une génération qu’il appelait “la relève” et qui marche aujourd’hui dans les pas de “Nono”.

La journée de dénomination a été marquée par la dégustation des saveurs culinaires créoles proposées par les associations du quartier, la traversée des charretiers, un déjeuner créole, une exposition mettant en avant le savoir-faire des associations, une balade en charrette boeuf et des prestations de groupes musicaux du quartier.