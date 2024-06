Saint-Paul : une ville plus propre et plus écologique

Ce mercredi 19 juin 2024 à l'hôtel de ville de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, maire de la commune, et Citéo ont signé la convention d'un plan de lutte contre les déchets abandonnés. Le chef de la commune, et Philippe Moccand, directeur schéma industriel chez Citéo, s'associent pour la première fois dans le cadre de la lutte des déchets abandonnés. Un budget annuel de 1,5 million d'euros est confié au service de gestion de salubrité et des déchets, afin de mettre en place de nouvelles actions de nettoyage, et d'apporter plus de matériel mécanique aux agents. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

La ville de Saint-Paul connaît le succès d'une ville touristique, qui ramène de plus en plus de visiteurs et surtout le week-end. Le défi est de maintenir la propreté les espaces publics, malgré la forte affluence du territoire, pour le bon vivre-ensemble des habitants.

- Une forte sensibilisation –

Les premières actions autour de cette convention vont être de renforcer ce que la ville de Saint-Paul a déjà mis en place. Les deux partenaires vont établir des plans d'actions pour limiter l'impact des déchets, sans oublier de faire de la prévention, importante pour l'efficacité du projet.

"Ce qu’on va essayer de faire, c’est d’identifier davantage ce qu’on appelle les points chauds, les points de fortes concentrations de ces fameux déchets abandonnés" explique Philippe Moccand directeur schéma et industriel chez Citéo.

En 2023, près de 290 tonnes de déchets abandonnés ont été ramassés dans les espaces publics. Des télévisions, des réfrigérateurs, plein de déchets que la collectivité aurait pu récupérer en déchèterie, mais que les gens laissent dans les espaces publics.

- Imposer la mécanisation -

La commune de Saint-Paul détient des machines glutton qui aspirent au lieu de souffler et aussi des balayeuses, qui permet de faciliter le travail des 250 agents de la mairie.

Le maire saint-paulois, Emmanuel Séraphin, tient à garder une ville touristique agréable et écologique : "c’est vraiment un travail au quotidien. C’est pour ça que cette convention va nous encourager encore plus à acquérir du matériel, à faire de la sensibilisation et à apurer tous ces dépôts sauvages".

- La prépation des grands événements -

Les dernières grandes festivités que l'on peut citer est le Grand boucan qui s'est déroulé le dimanche 16 juin, qui a accueilli plus de 60 000 personnes.

Durant ce type d'événement, des réunions de pilotage sont faites en interne, pour mettre en place des actions spécifiques afin d'avoir plus d'efficacité dans l'organisation du travail.

"Par exemple, anticiper la pose des poubelles et travailler avec les différents acteurs. Ça peut être le nettoyage sur place en cours d'événement et le lendemain matin dès le lever de l’aube. Les agents vont sur le terrain afin de nettoyer et de rendre la ville la plus propre possible et améliorer le cadre de vie des habitants pour le lundi matin" raconte Laurent Virieux responsable du service de la gestion de la salubrité et des déchets.

Les travailleurs ont tenu à être présents lors de la signature du contrat, d’une part pour mettre en avant leur travail qu’ils effectuent tous les jours, mais aussi pour prendre conscience de ce que porte la mairie à travers cette convention avec le Citéo.

rbc/www.imazpress.com / redac@ipreunion