Supermotard : le réunionnais Alexis Hoareau sur la plus haute marche du podium

Ce 23 et 24 novembre 2024, les moteurs ont vrombi aux abords du stade olympique Paul-Julius Bénard à Saint-Paul. Un dixième rendez-vous pour le Supermotard regroupant les amateurs de deux roues sur bitume et sur terre. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Supermotard)

Le Supermotard de Saint Paul s’est tenu par des conditions météo exceptionnelles. Le public, particulièrement nombreux ne s’y est pas trompé. Sous un ciel radieux et des températures estivales, les pilotes de ce seul supermotard de la saison ont pris un plaisir immense à dérouler sur le circuit éphémère.

- Supermotard : le réunionnais Alexis Hoareau s'impose -

Dans la catégorie reine, Alexis Hoareau (pilote APSC Magma) aura signé un sans faute en se portant sur la plus haute ligne des feuilles de classement.

Poleman, puis vainqueur des deux premières manches, il s’imposait également dans l’ultime levée malgré une grille inversée.

Victoire absolue et impériale mettant fin à dix éditions signées Sylvain Bidart. Ce même Sylvain Bidart est la référence absolue de la discipline à l’international. Il a fait le long trajet pour honorer l’APSC Magma de sa présence. Reparti dès Dimanche par le vol du soir, Sylvain termine sur la deuxième marche du podium final non sans avoir dominé la moitié de la dernière manche.

- Un doublé réunionnais au Supermotard -

Aussi rapide que les autres topgun, régulier et appliqué il aura commis davantage de petites fautes que le vainqueur final. C’est donc un doublé de pilotes liocenciés APSC Magma. Raphaël Payet complète le podium final de ce Supermotardn 2024. Champion de France S2 en titre, il confirme sa solide montée en puissance dans la catégorie supérieure en 450. Il sera d’ailleurs aligné dans la catégorie reine l’an prochain en Championnat de France.

Un temps en tête dans la dernière course, un point de freinage tardif en bout de ligne droite aura ouvert la porte à Alexis. Le rafale reste une valeur sûre en pleine ascension. En ce qui concerne les meilleurs locaux, Richard Mondon aura été très régulier et termine au pied du podium. De bonne augure pour la suite et pourquoi pas sur quelques courses

nationales...

Déception pour Dylan Techer qui se voyait interdit de départ dans la dernière course (raison médicale) suite à sa chute en course 2. Le tamponnais défendra néanmoins le titre monobike dans deux semaines. Le voile retombe donc sur cette dixième édition avec la première victoire d’un réunionnais.

Rendez-vous est déjà pris pour une édition 2025 sans doute encore plus relevée.