"Saint-Pierre en couleur" dans les jardins de la plage et sur le boulevard Hubert Delisle

L'événement "Saint-Pierre en couleur" aura lieu ce dimanche 24 mars 2024, de 10h à 18h30, dans les jardins de la plage ainsi que sur le boulevard Hubert Delisle. "Cet événement festif et coloré, inspiré de la traditionnelle fête Holy, vise à célébrer la convivialité et la diversité culturelle de la ville de Saint-Pierre" expliquent les organisateurs, en l'occurrence la mairie de Saint-Pierre, l'office des sports et du temps libre ainsi que Destination sud Réunion. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La Mairie de Saint-Pierre, l'Office des Sports et du Temps Libre et Destination Sud Réunion, sont fiers d'annoncer le lancement de l'événement phare du mois de mars : "Saint-Pierre en couleur". Un festival haut en couleurs qui se tiendra le dimanche 24 mars 2024, de 10h à 18h30, dans l'écrin des Jardins de la plage ainsi que sur l'emblématique boulevard Hubert Delisle.

Cet événement, inspiré de la traditionnelle fête Holy, célèbre la convivialité et s'inscrit dans la volonté de la mairie de Saint-Pierre de dynamiser la ville en offrant des moments de célébration et de partage à ses habitants. En ces temps où la cohésion sociale est plus que jamais nécessaire, "Saint-Pierre en couleur" se veut un symbole fort de l'unité et de la diversité locale, reflétant la fierté d’appartenance et la richesse culturelle de notre ville.

Points forts de l'événement : une journée riche en découvertes et en festivités

Village culturel dès 10h



Explorez la richesse et la diversité de notre île en parcourant les stands des associations locales. Desdégustations culinaires à l'art artisanal, en passant par des ateliers découvertes des savoir-faire locaux,chacun trouvera son bonheur dans cette expérience complète.

En musique à partir de 14h sur la Scène du Boulevard Hubert Delisle



L'après-midi, le boulevard Hubert Delisle se transforme en un épicentre musical. Dès 14 heures, préparez-vous à être emporté par une série de performances musicales :14h : Kuduro Feet Bollywood - Une fusion explosive entre les rythmes du Kuduro et de la musique Bollywoodienne.15h : Subhash Tablatronic - Une expérience sonore unique où la traditionnelle tablature indienne rencontre les sonorités électroniques, offrant un voyage musical inédit.

Le sommet de la fête : Electro Color Party à 16h



L'Electro Color Party débutera à 16h avec DJ Patrice, combinant musique électronique et projections de couleurs à 30 mètres de hauteur, une première à la Réunion.

Un appel à la participation



L'OSTL, la Mairie de Saint-Pierre et Destination Sud Réunion invitent la population de Saint-Pierre et de l'île à l'événement "Saint-Pierre en couleur", pour une journée de convivialité et de découverte.

Informations Pratiques



Date : dimanche 24 mars 2024Heure : De 10h à 18h30Lieu : Jardins de la plage et Boulevard Hubert Delisle, Saint-Pierre