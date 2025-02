Saint-Pierre: Gaël Horellou et Maloya Jazz Xperians en concert au Kerveguen

Ce vendredi 28 février 2025, un concert aux sonorités métissées attend les fondus de jazz et de maloya au Kerveguen à Saint-Pierre. Une soirée rythmée par Maloya Jazz Xperianz et Gaël Horellou. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Avec son projet Identité, le saxophoniste Gaël Horellou fait dialoguer le jazz et le maloya. Porté par des musiciens d’exception, il tisse un pont entre l’Europe et l’Afrique, entre tradition et modernité, mêlant percussions, chants et sonorités contemporaines.

Après trois albums remarqués, dont Identité (élu album de l’année par TSF Jazz) et Dalonaz (TTT Télérama), le groupe enrichit son univers avec de nouvelles compositions où groove et improvisation se répondent.

Le chant maloya, empreint d’histoires et de créolité, s’élève au cœur de ce voyage musical, soutenu par des orchestrations dynamiques et une touche électro subtile.

À travers des thèmes universels comme l’écologie et l’espoir, Identité est une expérience immersive et vibrante, un moment de partage et d’émotion pure.

En association avec Maloya Jazz Xperianz (sous la direction d'Émy Potonié, flûtiste-saxophoniste-compositrice), propose une alchimie musicale où pulsations tropicales et improvisations audacieuses s’entrelacent pour créer un son unique.

Formée en musicologie à Montpellier et ancienne membre du groupe Lindigo, Émy Potonié a toujours porté en elle ce métissage musical. Entourée de musiciens talentueux (David How Heng Sing, Christophe Chrétien, Rodolphe Céleste et Noé Latchimy), elle insuffle à chaque morceau une richesse d’émotions et de couleurs.

Maloya Jazz Xperianz vous invite à batkaré là où le jazz et le maloya se rencontrent, pour une soirée intense, festive et profondément enracinée.

Pratique : Concert ce vendredi 28 février 2025 à 20 heures au Kerveguen, à Saint-Pierre. De 6 à 10 euros. Infos et réservations