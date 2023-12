La ville de Saint-Pierre soutient l'opération "Mets tes baskets et bats la maladie"

L'association Européenne contre la leucodystrophie (Ela) a mis en place une campagne de sensibilisation "Mets tes baskets et bats la maladie" le vendredi 8 décembre à l'école maternelle Edith Piaf de Saint-Pierre et le lundi 11 décembre 2023 au complexe Nelson Mandela de Saint-Pierre. Les élèves des écoles Jean Albany et Edith Piaf ainsi que la communauté éducative ont participé au projet en faisant la dictée, en chantant l'hymne d'Ela, et en ayant couru pour Ela. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo de la Mairie de Saint-Pierre).