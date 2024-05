Saint-Pierre : 600 jeunes rugbymen au Challenge Delmas

Ce samedi 18 et dimanche 19 mai 2024, 600 jeunes rugbymen participeront au Challenge Delmas, un tournoi entre treize écoles de ballon ovale, organisé par le rugby club de Saint-Pierre. Parallèlement, des ateliers d'initiation au rugby seront proposés pour permettre aux novices de découvrir les rudiments de ce sport (Photo : Sly/www.imazpress.com)

L'événement se tiendra sur deux sites pour cette édition, de 8h à 16h30:

au stade de Casabona le samedi 18 mai pour la catégorie U14 et le dimanche 19 mai pour les U8 et les U12 ;

et pour la première fois, au stade Nelson Mandela, le dimanche 19 mai pour les U10.

Plusieurs objectifs à cette événement. " Nous souhaitons partager le monde du rugby avec les jeunes réunionnais, faire découvrirt l'esprit de ce sport aux parents et spectateurs, et recruter un maximum de jeunes afin de faire vivre les clubs", confie le rugby club de Saint-Pierre.

Le challenge rend un hommage à Alain Delmas, figure emblématique du rugby, ancien joueur de l’USAP et

du RC Saint-Pierre. Disparu il y a trois ans, cet éducateur a marqué de son empreinte plus de 30 ans de rugby et a su transmettre sa passion aux générations de jeunes.

"Le Challenge Delmas est bien plus qu'un tournoi, c'est un héritage, une tradition, et surtout, un moment de partage et de solidarité autour d'une passion commune : le rugby", assure le club saint-pierrois.

- Le programme des journées -

8h30 - 12h : matchs de classement avec poules

12h00 - 13h30 : pause repas

13h30 - 16h15 : matchs avec poules de niveau et de brassages

16h30 : remises des récompenses