Saint-Pierre : une médaille et un octogone pour Anthony "Big" Morel

Anthony Morel, plus connu sous le nom de "Big Morel" a remporté, ce jeudi 11 juillet 2024, la ceinture de Champion du monde MMA de l’Extreme Fighting Championship (EFC) catégorie poids lourds en Afrique du Sud, A cette occasion, il a reçu ce lundi la médaille de la ville de Saint-Pierre. Le maire Michel Fontaine a par ailleurs annoncé que la commune va offrir au champion un octogone pour s'entraîner, le premier de l'île (Photo sly/www.imazpress.com)

"Ca fait un an qu'on m'a tendu la main, un an plus tard je suis champion du monde" s'est réjoui le sportif, ému aux larmes lors de la remise de la médaille de la ville. "C'est un accomplissement, qui a rarement été vu. C'est le fruit de beaucoup de travail. J'ai fait cinq combats, j'en ai gagné quatre par KO" rappelle le champion du monde.

"Je suis fier d'être Réunionnais. On est pas beaucoup de Français à avoir reçu cette ceinture, donc pour moi c'est l'occasion que d'autres portes s'ouvrent, j'attends que ça" se réjouit Anthony Morel.

