Saint-Pierre : le rappeur Passi en concert au Kerveguen

Le rappeur Passi sera en concert au Kerveguen le 27 mai 2023 à 19h. Après s'être absenté pendant une vingtaine d'années, l'artiste revient sur la scène réunionnaise pour une soirée, entièrement dédiée au rap old school. La billetterie est ouverte. Nous publions le communiqué des organisateurs ci-dessous.

Le festival Urban Konection qui s'est déroulé en novembre dernier a été un véritable triomphe, offrant à toute la population de l'île une occasion unique de plonger dans l'univers en plein essor de la culture urbaine. Des milliers de personnes se sont réunies pour exprimer leur passion débordante pour la musique, la danse et les arts urbains.



Les organisateurs de ce festival ont récemment annoncé une nouvelle qui a suscité une immense joie parmi les fans du rap français. En effet, Passi, le célèbre rappeur, fera très prochainement son grand retour sur scène lors d'un concert unique au Kerveguen, après une absence remarquée de 20 ans. Il offrira au public une occasion inédite de découvrir ses dernières créations musicales, tout en revisitant les titres emblématiques qui ont marqué toute une génération.



"Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de permettre au public réunionnais de retrouver Passi sur scène", a déclaré le porte-parole de la soirée "Back in the day'z". Cette soirée, entièrement dédiée au rap old school, promet une expérience musicale exceptionnelle pour notre public".



Le concert de Passi au Kerveguen suscite déjà une énorme anticipation parmi les fans du rap français et les amateurs de musique en général. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable en assistant à la performance exceptionnelle de cet artiste légendaire. Gardez un œil attentif sur les informations de vente des billets afin de réserver votre place pour cette soirée musicale époustouflante. Ne manquez pas cette opportunité de voir PASSI en concert, car cela promet d'être un événement mémorable que vous n'oublierez jamais !



Dans un souci de soutien et de valorisation des talents locaux, nous donnerons la possibilité à des artistes de la région d'assurer la première partie du concert de PASSI.



La billeterie est ouverte sur montiket.re