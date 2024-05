Ce dimanche 26 mai 2024, la ville de Saint-Pierre a accueilli l'événement "En Rou Lib" sur le front de mer. Cette journée dédiée aux mobilités douces a permis à petits et grands d'essayer gratuitement différents moyens de locomotions comme le vélo, les rollers, le trike (tricyle couché) ou le segway, et d'être sensibilisés à ces moyens de déplacements via des ateliers. Nous publions le post de la ville de Saint-Pierre ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Pierre)