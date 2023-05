Smic, prestations sociales... ce qui change au 1er mai

Augmentation du Smic, revalorisation des prestations sociales, relèvement du taux d'usure, Imaz Press fait le point sur les principales mesures qui vont toucher le portemonnaie des Réunionnais.es

• Le Smic net mensuel augmente de 30 euros

Le Smic augmente d’un peu plus de 2 % au 1er mai. En net, il s'élèvera à 1.383,08 euros pour un temps plein (35 heures), soit une augmentation mensuelle de 30,01 euros.

Le smic horaire net atteint 9,11 euros.

A noter qu'il ne s'agit pas d'un "coup de pouce" décidé par le gouvernement pour aider les foyers percevant des bas salaires. La revalorisation du Smic est automatique dès que la hausse des prix dépasse 2 % par rapport au moment où a été décidée la dernière hausse.

Cela est le cas actuellement avc une forte inflation qui a atteint 5,7% au mois de mars.

• Les prestations sociales sont revalorisées

Le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité ou encore des allocations familiales augmentent dès le 5 mai

Le RSA passe de 598,54 à 608,12 euros pour une personne seule. La nouvelle grille compète est ici

La prime d’activité passe à 595,25 pour une personne seule. La nouvelle grille complète est ici

Pour les allocations familiales, une famille composée d’un couple et deux enfants recevra 142,07 euros, au lieu de 139,83 euros. La nouvelle grille complète est ici

Le montant maximum de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein est revalorisé à 971,37 euros par mois contre de 956,65 euros auparavant, soit une augmentation de 14,72 euros. La nouvelle grille complète est ici

Tous les nouveaux barèmes de toutes les prestations sociales sont ici

• Relèvement du taux d'usure

Le taux d'usure pour des prêts immobiliers, les prêts à la consommation et pour les découverts bancaires et relevé dès ce 1er mai. Il passe à 4,33% pour les prêts immobiliers fixés entre 10 et 20 ans. Pour les prêts immobiliers plus longs, il passe à 4,52%

en compte et aux crédits, est relevé. Son faible taux, ces derniers mois, étaient critiqués par les professionnels de l'immobilier, qui affirmaient que cela bloquait les prêts immobiliers.

Ainsi, à partir du 1er mai, il sera de 4,33% pour les prêts immobiliers fixés entre 10 et 20 ans. Il sera de 4,52% pour les prêts immobiliers les plus longs.

Pour rappel, le taux d'usure est un taux d'intérêt maximum, fixé tous les trois mois par la Banque de France. Il et mis en place pour éviter le surendettement chez les particuliers. En effet, si le taux d'intérêt calculé par les banques dépassent le taux d'usure, elles ne peuvent proposer un prêt au particulier.

La grille des nouveaux taux parue au Journal officiel est ici