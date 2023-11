Football : 16 équipes de marmailles en finale de l’Orange Cup à la Saline

La phase finale de la 2ème édition de l’Orange Cup de football se tient ce dimanche 19 novembre 2023 au stade de la Saline les Bains entre les 16 équipes encore en lice dans ce programme à la fois sportif et éducatif. La compétition réservée aux marmailles de 9 à 10 ans. L'événement est notamment organisé par la Ligue réunionnaise de foot (LRF) et Orange (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour cette seconde édition de l’Orange Cup,161 équipes étaient inscrites dans la compétition. 60 d’entre elles ont passé la phase de poule avant de se retrouver dans les finales par secteur. A l’issue de ces rencontres, 16 équipes ont réussi à se qualifier pour la phase finale qui se tiendra le 19 novembre au stade de la Saline les Bains.

S’adressant aux jeunes licenciés de la Ligue réunionnaise de football âgés de 9 et 10 ans, "l’Orange Cup est une épreuve éducative et sportive. Elle a pour but d’accompagner les clubs de football amateur, mais aussi de sensibiliser le plus grand nombre de licenciés à l’éducation au numérique" notent les organisateurs.

A travers cette compétition, les clubs s’investissent dans la réalisation d’ateliers du Programme éducatif fédéral mis en place par la Fédération française de football (FFF).

"Pour progresser dans la compétition, et passer d’une phase à l’autre, il faut avoir réalisé au moins un atelier numérique. Comme sur un terrain de foot, il y a des règles qu’il faut respecter sur les réseaux sociaux, pour prévenir le cyber harcèlement par exemple" expliquent les organisateurs.

Ces ateliers ludiques ont pour vocation d’éveiller les jeunes aux dangers d’internet et des réseaux sociaux et cela avant l’arrivée au collège où ils font généralement aussi leur entrée dans le monde digital.

"Au-delà des journées de rencontres sportives, les clubs avaient pour objectif de faire 4 actions éducatives minimum via le PEF (Programme éducatif fédéral). Les clubs ayant répondu aux aux axes éducatifs et sportifs en marquant des points, se sont qualifiés pour les phases finales secteur et ont pu concourir pour participer à la grande finale de ce week- end" commente Daniel Lafosse, conseiller technique au sein de la LRF.

André Martin, directeur général Orange Réunion a rappelé "l’étroite collaboration entretenue par Orange avec le monde du football depuis des années".

Partenaire des équipes de France féminine et masculine de la FFF depuis 2018, "Orange soutient également le football amateur, notamment par son engagement dans le Programme éducatif de la FFF (le PEF) en sensibilisant les jeunes licencié(e)s au numérique, sa pratique et ses dangers (cyberharcèlement…) via un module éducatif spécifique développé avec l’ONG Play International" a-t-il ajouté.



Avec cette manifestation Orange a décliné "le dispositif PEF, c’est- à- dire la pratique d’un sport tout en sensibilisant les jeunes filles et jeunes garçons à une utilisation responsable du numérique. Cette année, c’est plus de 1140 jeunes qui ont été sensibilisés autour des ateliers numériques" a ajouté André Martin

Comme pour l’édition précédente, l’équipe gagnante de ce challenge sera récompensée par un voyage dans l’hexagone afin d’assister à un grand match de Ligue 1. Les jeunes pourront aussi fouler la pelouse du Parc des Princes.

Les 16 équipes qualifiées pour la finale :

- AS Excelsior

- AJ Ligne des Bambous

- La Tamponnaise 1

- ASC Grands Bois

- AS Bretagne 3,

- US Ste Marienne

- Saint-Denis FC 1,

- JS Ste Annoise,

- AS Capricorne 1

- AS St Louisienne 1

- JS Saint-Pierroise 1

- Piton Saint-Leu FA 1

- SC Bois de Nèfles 1

- EF Saint-Gilles

- Saint-Pauloise FC

- SDEFA 1